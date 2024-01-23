В Коми откроют семейный центр и отделения для женщин в кризисных ситуациях

Открытие запланировали на май 2024 года

СЫКТЫВКАР, 23 января. /ТАСС/. Семейный многофункциональный центр для поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости откроют в 2024 году в Коми на базе Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара. Специалисты буду оказывать консультативную и психологическую помощь семьям, сообщила зампред правительства региона - министр труда, занятости и социальной защиты Коми Екатерина Грибкова.

"В 2024 году на базе Центра социальной помощи семье и детям Сыктывкара откроется семейный многофункциональный центр для поддержки рождаемости. Он будет оказывать консультативную, социальную, правовую и психологическую помощь в режиме "одного окна", - сообщила Грибкова на координационном совете, посвященном поддержке семей.

Центр планируют открыть в мае 2024 года на втором этаже здания в центре города, первый этаж в котором сейчас занимает отделение фонда "Защитники Отечества", чьи сотрудники оказывают помощь участникам специальной военной операции и членам их семей.

Помимо этого, в 2024 году планируется открыть на базе Кризисного центра для мужчин и женщин отделение для женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации, пострадали от насилия или намерены отказаться от ребенка. После ремонта помещений там будут предоставлять социальные услуги с круглосуточным пребыванием женщин. Планируется организовать комплексное сопровождение психологами, юристами, специалистами по социальной работе и занятости. При востребованности такое отделение откроют в Ухте и других муниципалитетах.

Глава республики Владимир Уйба призвал обратить особое внимание на психологическую помощь и воспитание. "Статистика у нас тревожная: из 10 браков 8 распадается. Мы столкнулись с глобальной проблемой. Тема очень тяжелая, на мой взгляд, убедить женщину сохранить ребенка намного проще, чем убедить отказаться от развода. Это глубокая тема морали и воспитания в том, что семья - это святое. Если ты ее создал, то должен нести по жизни", - отметил глава региона.