Железнодорожники ФРГ начали шестидневную стачку с требованием повышения зарплаты

Профсоюз требует повышения заработной платы машинистов на €555 в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для сотрудников, трудящихся сменами

БЕРЛИН, 23 января. /ТАСС/. Германские железнодорожники приступили в 18:00 (20:00 мск) к очередной общенациональной забастовке. Начали стачку машинисты грузовых поездов, в ночь на среду к ним присоединятся коллеги, управляющие пассажирскими составами.

К забастовке призвал профсоюз GDL, она продлится до 29 января. Как пишет портал Tagesschau, эта акция протеста - самая продолжительная из всех, которые организовывал GDL.

Причиной стачки является тарифный конфликт между железнодорожным концерном Deutsche Bahn и профсоюзом. Последний требует повышения заработной платы машинистов на €555 в месяц, сокращения продолжительности рабочей недели с 38 до 35 часов для сотрудников, трудящихся сменами, при сохранении полной зарплаты. Переговоры велись с начала ноября прошлого года, но зашли в тупик.

При этом концерн Deutsche Bahn упрекает профсоюз в непропорциональных мерах. "Сейчас самое время продолжить переговоры, чтобы найти компромисс, - указали в компании. - Мы готовы к диалогу в любое время и в любом месте".

С 9 по 12 января GDL провел общенациональную забастовку. На прошлой неделе Deutsche Bahn попытался удержать машинистов от новой стачки, сделав им следующие предложения: сокращение работы на 1 час с 1 января 2026 года, поэтапное повышение заработной платы - на 4,8% с августа текущего и еще на 5% с апреля 2025 года. Кроме того, сразу же после заключения соглашения концерн был готов выплатить компенсационную премию в связи с ростом инфляции. Однако эти предложения не устроили GDL.