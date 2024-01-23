Предложения регионов дополнят стандарт поддержки многодетных семей

Свой вклад в содержание указа внесла и Новгородская область, где реализуется федеральный пилотный проект по повышению рождаемости

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 января. /ТАСС/. Регионы страны смогут дополнять единый стандарт поддержки многодетных семей в соответствии с потребностями со стороны жителей. Об этом сообщил глава комиссии Госсовета по социальной политике, губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"На федеральном уровне появился единый стандарт поддержки многодетных семей - базовый комплекс гарантированных возможностей. Регионы этот стандарт смогут дополнять такими решениями, которые соответствуют запросу со стороны жителей. <...> В документе учтены предложения, которые сформулировала возглавляемая мной комиссия Госсовета по социальной политике. Это позволило разработать такой стандарт поддержки многодетных семей, который уже включил в себя инициативы регионов", - отметил Никитин.

Он также отметил, что свой вклад в содержание указа внесла и Новгородская область, где реализуется федеральный пилотный проект по повышению рождаемости. Наиболее эффективные практики поддержки семей с детьми будут тиражироваться в других субъектах страны. Кроме этого, в документе есть пункт о продлении возраста старшего ребенка, до достижения которого семья считается многодетной, - теперь это 23 года в случае, если ребенок учится в образовательном учреждении очно. "В Новгородской области мы в конце прошлого года решили проработать аналогичную инициативу", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Теперь на федеральном уровне закреплен статус многодетной семьи - в ее состав входит трое и более детей, а также определен перечень мер поддержки, которые гарантируются многодетным семьям.