В Петербурге разведут шесть мостов в ночь на 24 января для прохода ледоколов

Разведут мосты Александра Невского, Большеохтинский, Литейный, Троицкий, Дворцовый, а также Благовещенский

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Шесть мостов разведут в Санкт-Петербурге в ночь на 24 января для прохода двух ледоколов. Об этом сообщило учреждение "Мостотрест".

"В связи с проходом двух ледоколов в ночь с 23 на 24 января состоится разводка мостов по Неве и Большой Неве", - говорится в сообщении эксплуатационной организации.

По данным сайта "Мостотреста", планируется, что мосты разведут по следующему графику: мост Александра Невского - с 02:20 до 05:10; Большеохтинский мост - с 02:00 до 05:00; Литейный мост - с 01:40 до 04:45; Троицкий мост - с 01:20 до 04:50; Дворцовый мост - с 01:10 до 04:55; Благовещенский мост - с 01:25 до 05:00.

Накануне из-за усиления ветра отменили разводку мостов для прохода ледоколов, запланированную в ночь на 23 января. В Петербурге до 13:00 23 января действовал желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 15-18 м/с и гололедно-изморозевых отложений.