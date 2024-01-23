В Мариуполе филиал Нахимовского училища примет первых кадетов в сентябре

Здание образовательного учреждения возводят специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России

ДОНЕЦК, 23 января. /ТАСС/. Филиал Нахимовского училища в Мариуполе примет первых кадетов в сентябре 2024 года, сообщил глава правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

"Уже 1 сентября филиал Нахимовского училища в Мариуполе примет своих первых кадетов. Его возводят специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России", - написал в Telegram-канале премьер.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что филиал Нахимовского военно-морского училища планируют открыть в Мариуполе уже к началу 2024-2025 учебного года.