Патриотическую видеоинсталляцию покажут на макете "Родина-мать зовет!" на ВДНХ

Посетители смогут получить в подарок "Сталинградскую ленточку" и копию победного выпуска газеты "Сталинградская правда"

ВОЛГОГРАД, 23 января. /ТАСС/. Видеоинсталляцию "Свет Великой Победы" к годовщине Сталинградской Победы покажут на макете "Родина-мать зовет!" на выставке-форуме "Россия" в Москве 2 февраля, сообщили в администрации Волгоградской области.

"На выставке-форуме "Россия" в Москве 2 февраля посетители стенда Волгоградской области увидят видеоинсталляцию "Свет Великой Победы" в миниатюре - ее будут проецировать на макет скульптуры "Родина-мать зовет!"; ознакомятся с наградами Великой Отечественной войны; совершат виртуальные экскурсии по Мамаеву кургану и музею-панораме. Каждый сможет получить в подарок "Сталинградскую ленточку" и копию победного выпуска газеты "Сталинградская правда", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что к 81-й годовщине Сталинградской Победы в трех районах области, которым в 2023 году присвоены звания "Рубеж Сталинградской доблести", откроют памятные знаки. Также в течение нескольких дней организуют несколько праздничных мероприятий.

"1 февраля пройдет возложение венков и цветов к Вечному огню на аллее Героев, а 2 февраля главной точкой притяжения по традиции станет Мамаев курган, где жители и гости Волгоградской области также отдадут дань памяти защитникам Отечества", - добавили в администрации региона.

4 февраля на территории спортклуба "Юный ястреб" пройдет военно-историческая реконструкция при участии патриотических клубов и профессиональных каскадеров.