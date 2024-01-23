Глава Тамбовской области назвал причину загрязнения реки Царевка

По словам Максима Егорова, некоторое время происходил перелив промышленных стоков сахарного завода "Русагро" через обваловку полей фильтрации в балку, затем по рельефу местности стоки попадали в водоем

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Сахарный завод в Знаменском районе Тамбовской области стал причиной загрязнения реки Царевка. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Максим Егоров.

"Обсудили проблему загрязнения реки Царевка в Знаменском муниципальном округе. Из-за бездействия компании "Русагро" сложилась критическая ситуация, которая может стать необратимой. Проблему обнаружили местные жители, которые заметили грязную пену в купели у села Царевка Знаменского округа в 15 км ниже по течению реки от р. п. Знаменка", - написал он.

По словам Егорова, производственные сточные воды от переработки завода направляются на фильтрацию, но некоторое время происходил перелив промышленных стоков через обваловку полей фильтрации в балку, затем по рельефу местности стоки попадали в реку. На данный момент поля фильтрации не справляются с потоком промышленных стоков.

Профильные ведомства разбираются в ситуации, в регионе также проверят все действующие сахарные заводы. ТАСС запросил комментарий у пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов региона и компании "Русагро". Как пояснили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона, ущерб, причиненный окружающей среде, подсчитывается, уголовное дело пока не возбуждено, проводится проверка.

Как уточнил Егоров, компания "Русагро" должна укрепить и нарастить дамбу, чтобы не переливались сточные воды, провести рекультивацию земель на загрязненной территории, реконструировать систему водоотведения производственных сточных вод и проанализировать ситуации на двух других сахарных заводах предприятия - в Жердевском и Никифоровском муниципальных округах. "Кроме того, поставил вопрос о возможности выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень. Возникает вопрос: почему законодательство позволяет работать предприятиям без должных очистных сооружений, при этом получать высокую прибыль и не думать об экологическом благополучии региона и страны", - отметил Егоров.