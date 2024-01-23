В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним

Кроме того, согласно документу, не допускается розничная торговля безалкогольными тонизирующими напитками в потребительской таре объемом более 500 мл

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы внесла в нижнюю палату парламента законопроект, запрещающий продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Документ размещен в думской электронной базе.

В РФ не был принят федеральный закон, регулирующий деятельность в сфере розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков (БТН), указывают авторы законопроекта. "В адрес Государственной думы поступают многочисленные обращения общественных организаций с просьбами о распространении норм, касающихся запрета розничной продажи несовершеннолетним БТН и принятых в регионах, на федеральном уровне. Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект запрещает розничную продажу энергетиков несовершеннолетним. Кроме того, согласно документу, не допускается розничная торговля безалкогольными тонизирующими (в том числе энергетическими) напитками в потребительской таре объемом более 500 мл.

Предлагается, чтобы документ вступил в силу с 1 сентября 2024 года.