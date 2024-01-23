В Ленобласти арендатора участка оштрафовали на 200 тыс. рублей за незаконную свалку

Ущерб, который мужчина нанес окружающей среде, оценили в 1,3 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Арендатор земельного участка в Колтушах Ленинградской области, организовавший незаконную свалку под видом рекультивации, заплатит штраф в 200 тыс. рублей, сообщил региональный комитет государственного экологического надзора. Ущерб окружающей среде в результате размещения отходов оценили в 1,3 млрд рублей.

"По материалам эконадзора Всеволожским судом вынесено постановление по делу об административном правонарушении в отношении организатора крупной свалки - "Легион". Арендатор земельного участка, который под видом рекультивации осуществлял приемку отходов на территории, заплатит 200 тыс. рублей в бюджет региона", - сообщает региональный комитет Эконадзора в своем Telegram-канале. Комитет также инициировал возмещение ущерба окружающей среде через предъявление исковых требований к организации-арендатору в суде.

В комитете пояснили, что на территории должны были провести рекультивацию объекта "Красная горка-3" исключительно по проекту. Однако происхождение грунта для работ вызвало сомнения у инспекторов эконадзора, было начато административное расследование.

"Заявленный ранее в проекте рекультивации как безопасный техногрунт V класса опасности, сомнительный материал, по заключению экспертов лаборатории, предстал отходами IV класса опасности, что противоречило техническим условиям. В результате размещения таких отходов на участке рассчитан ущерб окружающей среде в стоимостной форме 1 млрд 370 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в комитете, доказано, что на объект перевозили отходы со строек агломерации. Установлено, что завоз происходил без договоров, а в товарных накладных указали поставку и размещение смешанных отходов IV-V класса опасности.

Действия нарушителей полностью пресекли в феврале 2023 года благодаря межведомственным рейдам и изъятию большегрузов и спецтехники.