Останки погибших под Псковом в годы ВОВ уроженцев Белоруссии передали на родину

Речь идет о красноармейцах Константине Тарелкине и Иване Холодникове

ПСКОВ, 23 января. /ТАСС/. Церемония передачи останков двух советских военнослужащих Константина Тарелкина и Ивана Холодникова, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялась в Великолукском районе Псковской области, их передали представителям Белоруссии, уроженцами которой являются красноармейцы. Об этом сообщил глава муниципалитета Алексей Кузьмин.

"В Булынинском Доме культуры состоялась торжественная церемония передачи останков и медальонов двух участников Великой Отечественной войны для дальнейшего захоронения на их малой родине, в Республике Беларусь. Красноармейцы Константин Тарелкин, 1922 года рождения, уроженец Могилевской области и младший командир Иван Холодников, 1916 года рождения, уроженец Минской области Холопенического района были подняты поисковиками отряда "Штурм" на территории Великолукского района", - написал Кузьмин на своей странице во "ВКонтакте".

По его словам, останки солдат и их медальоны были переданы представителям белорусской делегации из Крупского райисполкома и Гродненского горисполкома. "Очень долгим оказался путь домой бойцов, длиною целых 82 года. Выражаю огромную благодарность активистам поискового отряда "Штурм", которыми проделывается грандиозная работа по поиску бойцов и установлению их личностей. Также слова благодарности гостям из Республики Беларусь за проделанный путь и отзывчивость", - добавил глава района.

В конце ноября 2023 года ТАСС сообщал, что поисковики в ходе экспедиции по местам сражений, проходивших на территории Великолукского района Псковской области в годы Великой Отечественной войны, установили личности четырех военнослужащих Советской армии. В их числе были Холодников и Тарелкин.

Великолукский район в годы войны

Оккупация территории немецко-фашистскими захватчиками в 1941-1943 годах нанесла народному хозяйству района серьезный урон. Более 11 тыс. великолучан, то есть каждый седьмой житель района, погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Останки 16 516 солдат и офицеров Красной Армии покоятся в 31 воинском захоронении района. В районе Великих Лук активно действовали партизанские отряды. В самом городе в 1941-1942 годах существовала патриотическая антифашистская подпольная организация.

Для Псковской области сохранение памяти о событиях времен Великой Отечественной войны имеет крайне важное значение. На территории региона за годы оккупации фашистами было уничтожено более 5 тыс. деревень, убита 71 тыс. мирных жителей. Более 192 тыс. граждан СССР насильственно отправили на принудительные работы в Германию. В конце августа 2021 года Псковский областной суд признал нацистские преступления, совершенные на территории региона в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза.