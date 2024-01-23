В Тюменской области из-за непогоды на двух федеральных трассах ограничили скоростной режим

Движение ограничили до 70 км/час

ТЮМЕНЬ, 23 января. /ТАСС/. Скоростной режим ограничен до 70 км/ч на участках автодорог Тюмень - Омск и Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск в Тюменской области в связи с непогодой, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"В связи со сложными погодными условиями с 19:00 (17:00 мск) 23 января 2024 года ограничен скоростной режим на участках двух федеральных автодорог Тюменской области. До 70 км/час ограничено движение со 186-го по 216-й км автодороги Тюмень-Омск, а также с 488-го по 495-й км автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск Подъезд к городу Ишиму", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на этих участках трасс выставлены знаки ограничения скорости. Госавтоинспекция Тюменской области рекомендует водителям придерживаться введенных ограничений.

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие сутки в Тюменской области ожидается гололед, местами изморозь и туман.