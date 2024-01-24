На Чукотке ожидаются низовая метель и мороз до минус 50 градусов

Порывы ветра будут достигать 20 м/с

ТАСС, 24 января. /ТАСС/. Синоптики на Чукотке прогнозируют мороз до минус 50 градусов в континентальной части полуострова. Также на побережьях Чукотского и Берингова морей порывы ветра будут достигать 20 м/с, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По данным "Чукотского УГМС", 24 января на западе региона ожидается южный ветер, на остальной территории - северный с усилениями до 14 м/с, поземок. На побережье Чукотского и Восточно-Сибирского морей порывы будут достигать 20 м/с, низовая метель. Температура воздуха по округу от минус 25 до минус 40, на западе континентальной части до 59 мороза", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в Чукотгидромете, такие низкие температуры не являются аномальными для этого времени года, но жителям рекомендовано не покидать пределы населенных пунктов, не оставлять детей без присмотра. Из главного аэропорта Анадыря по метеоусловиям задержан вылет вертолета в село Кепервеем.