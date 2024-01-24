Лукашенко исключил упоминания о гражданской службе из указа о нагрудном знаке

Слово "гражданский" в соответствующих падежах исключается также из положения о нагрудном знаке и его описания

МИНСК, 24 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес изменения в свой указ почти годичной давности, исключив из документа об учреждении нагрудного знака госслужащего упоминания о гражданской службе.

"Внести в указ президента Республики Беларусь от 16 февраля 2023 года № 41 "Об учреждении нагрудного знака" следующие изменения: из преамбулы слова "гражданской" и из пунктов 1-3 слова "гражданского" исключить", - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале республики.

Слово "гражданский" в соответствующих падежах исключается также из утвержденных указом положения о нагрудном знаке и его описания.

Указ о нагрудном знаке "Государственная служба" был принят "в целях повышения престижа государственной гражданской службы и сохранения ее исторических традиций". Знак выдается служащим после занятия ими должностей государственной службы и остается у них после ее окончания без права ношения. Знак предписывается носить на одежде делового стиля либо форменной одежде. Лица, с которыми трудовой договор или контракт расторгается по дискредитирующим основаниям, должны вернуть нагрудный знак в соответствующий государственный орган или иную государственную организацию.