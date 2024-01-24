Во Франции пострадавший в ДТП на протестах фермеров ребенок умер в больнице

По информации прокуратуры, мать 12-летней девочки погибла в той же аварии

ПАРИЖ, 24 января. /ТАСС/. Девочка-подросток, пострадавшая в результате наезда автомобиля на участников манифестации фермеров во Франции, умерла в больнице. Таким образом число жертв происшествия возросло до двух, сообщает радиостанция France Info со ссылкой на прокуратуру.

По ее данным, 12-летняя пострадавшая, госпитализированная в больничный центр Тулузы, умерла от полученных травм примерно в 19:00 (21:00 мск). Автомобиль также сбил ее родителей, участвовавших в манифестации на загородном шоссе: мать умерла на месте, за жизнь отца по-прежнему борются врачи.

Ранее глава Национальной федерации профсоюзов фермеров Арно Руссо сообщил, что автомобиль сбил трех человек во время акции протеста аграриев на автомагистрали N20 в департаменте Арьеж на юге Франции. По информации газеты Le Parisien, в сбившем фермеров автомобиле находились трое выходцев из Армении, которым с осени 2023 года было предписано покинуть территорию страны после нескольких отказов в предоставлении убежища. Сейчас все трое находятся под стражей.