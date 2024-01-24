Гинцбург: национальная коллекция прототипов вакцин в РФ поможет избежать новой пандемии

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России отметил, что хорошие вакцины можно создавать не десятилетиями, а за пять-шесть месяцев

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Национальная коллекция вакцин должна быть создана в РФ, для того чтобы избежать новой пандемии. Это даст возможность за короткое время вводить препараты в гражданский оборот, рассказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Основной вывод прошедшей пандемии состоит в том, что она не должна повториться. Для того чтобы она не повторилась, необходимо, с одной стороны, на основании прообраза пандемического возбудителя создать национальную, по крайней мере, коллекцию прототипов вакцинных препаратов, разработанных и созданных по сертифицированной и апробированной технологии. В настоящее время у нас в стране такой технологией <…> является технология, по которой был сделан "Спутник V", то есть технология генно-инженерных аденовирусных векторов. Это делается для того, чтобы время введения в гражданский оборот вакцинных препаратов против возможного пандемического возбудителя, как он в Давосе называется "X", было минимальным", - сказал Гинцбург.

По его словам, благодаря пандемии ковида и, как следствие, большому количеству научных работ по изучению вируса ученые выявили признаки, которыми должен обладать возбудитель инфекционных заболеваний, способный вызывать пандемию. Если с их помощью анализировать возбудители, можно определить микробы, от которых можно ждать "самых больших неприятностей", способных "перерасти из эпизодических случаев в катастрофические вещи", добавил Гинцбург.

Пандемия ковида показала, что хорошие вакцины можно создавать не десятилетиями, а за пять-шесть месяцев, считает ученый. По его словам, для предотвращения потерь и ущерба экономике вакцину нужно вводить за один-полтора месяца. "Для этого надо провести предварительную работу на относительно большом количестве возможных пандемических возбудителей, характеристики которых мы сейчас можем предсказать, и на основании этого создать прототипы этих вакцинных препаратов, не нарабатывая при этом больших количеств, а эти прототипы <…> хранить в одном холодильнике", - отметил Гинцбург.

Одна из сессий Всемирного экономического форума, проходившего с 15 по 19 января в Давосе, обозначалась как "Подготовка к болезни X", на ней обсуждалась подготовка к пандемиям. Это вызвало широкую дискуссию в СМИ и социальных сетях. Как пояснил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, понятие "болезнь X" используется с 2018 года для обозначения любого неизвестного заболевания, а не какого-то конкретного.