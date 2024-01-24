МЧС РФ планирует открыть в Сербии пожарно-спасательный полигон в 2024 году

Его введут в эксплуатацию на базе Российско-сербского гуманитарного центра, который "вносит значимый вклад в предупреждение и реагирование на ЧС в Балканском регионе", отметил глава ведомства Александр Куренков

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. МЧС России планирует ввести в эксплуатацию пожарно-спасательный полигон на базе Российско-сербского гуманитарного центра, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"В этом году МЧС России планирует ввести в эксплуатацию на базе Российско-сербского гуманитарного центра (РСГЦ) новый пожарно-спасательный полигон", - сказали в МЧС.

"РСГЦ вносит значимый вклад в предупреждение и реагирование на ЧС в Балканском регионе. Он развивается как учебный центр по совершенствованию навыков противопожарных и спасательных подразделений, обладает квалифицированными кадрами, имеющими соответствующие дипломы и международные сертификаты. Только за прошедший год на базе центра практическую подготовку прошли 514 специалистов. Организованы занятия для 29 специалистов из 8 стран - участниц Международной организации гражданской обороны и 28 сотрудников нефтяной индустрии Сербии", - цитируют в пресс-службе главу МЧС РФ Александра Куренкова.

РГСЦ создан почти 12 лет назад. В его цели входит оказание гуманитарной помощи, спасение, взаимодействие в борьбе с техногенными авариями и природными бедствиями на Балканах. Также центр готовит спасателей.