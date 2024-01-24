Эксперт сообщил, что численность волка на юге Красноярского края ниже официальных данных

Популяция животного составляет около 2,6 тыс. особей, заявили в Сибирском федеральном университете

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Популяция волка в Эвенкии на севере Красноярского края составляет около 2,6 тыс. особей, что в 3,4 раза ниже официальных данных учета, но выше оптимальных значений. Об этом сообщил ТАСС заведующий кафедрой охотничьего ресурсоведения и заповедного дела Сибирского федерального университета (СФУ) Александр Савченко.

"Проведенный расчет численности волка в Эвенкии по выводковым участкам, где расположены логова территориальных волков, показал, что его поголовье составляет 2 600 особей: северо-таежного - 790 особей, а среднетаежного эвенкийского - 1 810 особей", - рассказал Савченко, добавив, что такие данные в 3,4 раза ниже официальных. Ученые СФУ провели масштабные исследования популяций волков в Эвенкии с использованием иной методики.

В СФУ подсчет численности животного проводился на основе коренных участков. Исследование позволило уточнить количество волков и подготовить предложения по регуляции их численности.

По словам Савченко, расхождение в оценках связано с тем, что подсчет поголовья волка в рамках официальных данных ведется только по зимним маршрутам. Он отметил, что такая методика более применима к регионам Европейской части России, где высокая плотность населения и сравнительно небольшие территории для подсчета.

Ученый сообщил, что поголовье волка в Эвенкии выше оптимальных значений (1,5-1,8 тыс.), но не достигло критических отметок (4 тыс. животных). Также Савченко отметил, что необходима регуляция численности на основе научных подходов. При стихийном истреблении коренных волков, говорит исследователь, растет число пришлых волков с других территорий. Это приводит к тому, что популяция и вред от волка только растет.