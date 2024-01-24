В школах Кызыла в Туве отменили занятия для первых девяти классов

Причиной стали сильные морозы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Занятия для учеников с 1-го по 9-й класс в школах Кызыла в Туве отменили из-за похолодания до минус 42 градусов. Об этом ТАСС сообщили в мэрии столицы региона.

"В связи с сильными морозами в минус 42 градуса занятия для учащихся с 1-го по 9-й класс в школах Кызыла отменены", - рассказали в мэрии.

По данным регионального главка МЧС, в Туве 24 января ожидается морозная погода. Температура воздуха днем местами может достигнуть минус 44 градусов. На дорогах гололедица, туман. В Кызыле утром столбик термометра показывал минус 42 градуса, ночью ожидается до минус 45 градусов.