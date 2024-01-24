В Хабаровском крае на карантин по ОРВИ и гриппу закрыли 24 класса в 15 школах

Такие ограничения также ввели в 15 группах в 11 детских садах

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Карантин по острым респираторно-вирусным инфекциям (ОРВИ) и гриппу в Хабаровском крае ввели в 24 классах 15 школ. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Игорь Карлов.

"Закрыто на карантин 24 класса в 15 школах. Также такие ограничения введены в 15 группах в 11 детских садах", - сказал Карлов. Полностью не работают две школы и два детских сада в Ульчском районе и в районе имени Полины Осипенко.

Показатель заболеваемости в крае сейчас ниже эпидпорога на 2%. Преимущественно такие значения отмечаются по всему региону. Заболели в целом на 19% меньше, чем на предыдущей неделе, уточнил Карлов.

В крае циркулирует вирус гриппа А\H3N2, гриппа В, регистрируется также широкий спектр вирусов негриппозной этиологии. Вакцинацию от гриппа прошли около 584 тыс. человек. В состав вакцины входили штаммы B и A.