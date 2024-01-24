В Благовещенске начали строительство круглогодичной ледовой арены

Площадь здания составит 4,3 тыс. кв. м

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 января. /ТАСС/. Строительство круглогодичной ледовой арены площадью 4,3 тыс. кв. м началось в Благовещенске на территории Амурского государственного университета. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"В Амурской области стартовало строительство круглогодичной ледовой арены. Поручение о строительстве нового спортивного объекта дал губернатор области Василий Орлов", - говорится в сообщении.

В конце декабря 2023 года документация успешно прошла процедуру государственной экспертизы, на сегодняшний день подрядчик занимается поставкой строительных материалов и конструкций на объект, выполнена поставка оборудования холодоснабжения, устройство свайного поля. Площадь здания нового катка составит 4,3 тыс. кв. м. Там будут оборудованы ледовая площадка с трибуной на 300 посадочных мест, шесть раздевалок, судейская, тренерские, кабинет врача и радиорубка.

Со сдачей ледовой арены, Амурский госуниверситет станет единственным высшим учебным заведением не спортивного профиля от Омска до Сахалина, который имеет собственный ледовый дворец.