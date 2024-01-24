В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 2 градусов

Атмосферное давление в столице составит 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Облачная погода, снег, гололедица и температура до плюс 2 градусов прогнозируются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице будет от 0 до 2 градуса тепла, в ночь на четверг - до минус 1 градуса.

Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 2 - минус 3 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 4 градуса.