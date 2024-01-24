В Хабаровском крае за 2023 год трудоустроили более 60 врачей по программе "Земский доктор"

В частности, в Солнечную районную больницу приняли пять медиков

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Больницы и поликлиники в районах Хабаровского края приняли на работу свыше 60 "земских" медиков. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"<...> В прошлом году в медицинские организации края трудоустроились 63 специалиста по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер", - говорится в сообщении.

Так, в Солнечную районную больницу приняли шесть врачей-специалистов - онколога, двух хирургов, двух терапевтов и кардиолога, пятеро из них прибыли в район по программе "Земский доктор", что способствовало решению вопроса с обеспечением медицинскими кадрами отдаленных районов края. В медучреждение в Солнечном районе также устроились восемь специалистов со средним медицинским образованием.

Проблему с педагогическими кадрами в крае помогает решать программа "Земский учитель". Как сообщила ТАСС заместитель министра образования и науки региона - начальник управления общего образования Евгения Матаржук, в этом году на работу в Хабаровский край приедут 24 учителя. Отправится они смогут в школы поселений и небольших городов края, где нужны педагоги.

В 2023 году в регион на работу приехали учителя физики, информатики, математики, русского языка и литературы, преподаватели начальных классов, английского и немецкого языков. Всего 14 человек. Их приняли в школах Солнечного, Верхнебуреинского, Охотского, Хабаровского, Амурского, Вяземского, Нанайского, Николаевского районов и района имени Лазо.