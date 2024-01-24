Генсек ООН сообщил о работе в Газе 16 из 36 больниц

Ситуация в системе здравоохранения анклава создает риск распространения инфекций, отметил Антониу Гутерриш

ООН, 24 января. /ТАСС/. Только 16 из 36 больниц сектора Газа продолжают работу, что увеличивает риск распространения инфекций.

Об этом сообщил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Лишь 16 из 36 больниц Газы функционируют хотя бы частично. Болезни распространяются по мере коллапса системы здравоохранения. Жители Газы не только рискуют быть убитыми или ранеными в результате беспощадных бомбардировок, также возрастает вероятность заражения инфекционными заболеваниями", - написал он на своей странице в X.

Ранее генсек проинформировал о гибели в результате ударов Израиля по палестинскому анклаву более 150 сотрудников ООН.