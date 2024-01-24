В медучреждения Камчатки в 2023 году трудоустроились около 700 медиков

Это стало возможным, в том числе, благодаря мерам поддержки в рамках федеральных программ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 января. /ТАСС/. Порядка 700 медиков трудоустроились в медучреждения Камчатки в 2023 году, в том числе, благодаря мерам поддержки в рамках различных федеральных программ. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"По итогам прошлого года 244 специалиста с высшим медицинским образованием и 469 работников со средним медицинским образованием трудоустроились в лечебные учреждения края", - говорится в сообщении.

В краевом Минздраве ТАСС уточнили, что в 2022 году в крае начали работу 210 врачей, и федеральные программы помогают повысить доступность медпомощи, в том числе и в удаленных районах Камчатки. Государственные преференции для медиков предполагают не только финансовую помощь, но и решение жилищных проблем.