В Белгородской области учреждения допобразования вернутся к очной работе с 29 января

Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что учреждения не начнут работу без письменных согласий родителей, преподавателей, наставников и тренеров

ТАСС, 24 января. Учреждения дополнительного образования Белгородской области, находящиеся дальше 20 км от границы с Украиной, с 29 января вернутся к очной работе. Об этом сообщил во "ВКонтакте" глава региона Вячеслав Гладков.

"С понедельника, надеюсь, что в очной форме заработают учреждения дополнительного образования - культуры, спорта в тех муниципалитетах, которые находятся дальше 20 км от государственной границы, например, в городе Белгороде", - написал он.

Губернатор отметил, что учреждения допобразования не вернутся к очной работе без письменных согласий родителей, преподавателей, наставников и тренеров. "Ну и, конечно же, меры предосторожности, обеспечения безопасности будут увеличены. Директоры учреждений сейчас вместе с Министерством образования занимаются всеми этими вопросами", - добавил Гладков.