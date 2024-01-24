В Москве спрогнозировали оттепель и слабые осадки

По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, погода будет характеризоваться "легким помутнением атмосферы с ухудшением видимости"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Оттепель, слабые осадки и температура на 7 градусов выше климатической нормы ожидаются в Москве в среду, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня нас ждет оттепель. Синоптическая ситуация в столичном регионе будет обусловлена теплым сектором североатлантического циклона с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. При этом из-за оттепели небо продолжит хмуриться, кое-где не исключены слабые осадки в разном агрегатном состоянии", - сказал Тишковец.

По его словам, погода будет характеризоваться "легким помутнением атмосферы с ухудшением видимости".

"Облачно, дымка, местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха в столице - 0 - плюс 2 [градуса], по области - минус 2 - плюс 3 [градуса]. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм ртутного столба", - сообщил специалист.

Он отметил, что магнитные бури прекратились, однако само геомагнитное поле все еще неустойчивое.