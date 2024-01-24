В Казахстане планируют с рождения присваивать индивидуальный идентификационный номер

Для физического лица в республике ИИН генерируется при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены присваивать индивидуальный идентификационный номер (ИИН) с момента рождения ребенка автоматически, а не после обращения родителей. Соответствующие поправки в законодательство одобрили в первом чтении депутаты нижней палаты парламента республики.

ИИН в Казахстане представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. Иностранным гражданам нужно получить ИИН для открытия счета в казахстанских банках, приобретения недвижимости и транспорта в Казахстане, ведения предпринимательской деятельности.

Рассматриваемый в парламенте проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам связи, цифровизации и повышения инвестиционного климата сферы информатизации предполагает, что в целях исключения рисков утери персональных данных новорожденных присвоение ИИН будет происходить сразу после рождения ребенка в течение первых 20 минут. Благодаря этому, как ожидается, снизится риск таких противоправных действий, как мошенничество и киднеппинг. Эта норма будет распространятся и на иностранных граждан, которые рождаются на территории Казахстана.

Кроме того, документ предусматривает демонополизацию рынка услуг связи путем пересмотра рефарминга - процедуры перераспределения радиочастотного спектра. В настоящее время несколько частот находится в монопольном владении крупных компаний, при этом часть из них вообще не используется. Правовой механизм их возврата при таком отношении позволит привлечь к работе более добросовестных операторов и увеличить охват услугами. Предлагается также установить требование для обеспечения широкополосным интернетом дорог республиканского и областного значения.

Обсуждение законопроекта продолжится в профильных комитетах Мажилиса.