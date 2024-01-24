Гладков заявил о продлении отдыха белгородским детям в других регионах России

Губернатор также отметил, что врачи в Ярославской области за последние сутки выписали 26 детей

ТАСС, 24 января. Детям из граничащих с Украиной районов Белгородской области планируют на три недели продлить отдых в лагерях Калужской и Пензенской областей. Об этом сообщил во "ВКонтакте" глава региона Вячеслав Гладков.

"В двух регионах - в Калужской и Пензенской областях - родители большинства детей попросили остаться еще на три недели. Проговорил со своими коллегами, с губернаторами Олегом Мельниченко и Владиславом Шапшой - губернаторами Пензенской и Калужской областей. Они, конечно, согласились, поэтому сейчас готовимся к продлению", - написал он.

Также, по словам Гладкова, врачи в Ярославской области за последние сутки выписали 26 белгородских детей, которые приехали в регион на отдых, и у них были выявлены сезонные вирусные заболевания. Ранее в департаменте здравоохранения Ярославля сообщали, что в инфекционной больнице проходят лечение 70 детей с сезонными вирусными заболеваниями.

По данным министра образования Белгородской области Андрея Милехина, в настоящее время 2 217 детей из Белгорода и приграничных районов вывезены на отдых в Воронежскую, Калужскую, Ярославскую, Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Тульскую, Нижегородскую области. Эвакуация детей из Белгорода началась после 30 декабря, когда Вооруженные силы Украины обстреляли центр города, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды РСЗО чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Были повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов.