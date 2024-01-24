В Приморье по согласованию с Минюстом РФ состоится концерт Арбениной

Мэрия Владивостока ранее рекомендовала организаторам концерта отменить его

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Концерт певицы Дианы Арбениной во Владивостоке, запланированный на конец февраля, состоится. Проведение мероприятия согласовал Минюст РФ, сообщает муниципальный центр управления городской администрации (МЦУ).

"В адрес администрации [Владивостока] были получены два официальных обращения через интернет-приемную по вопросу отмены концерта Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы". Организаторам концерта даны рекомендации согласовать выступление заявленного артиста с Минюстом России (реестр иностранных агентов) и принять решение об отмене при необходимости. Организаторами концерта выполнены рекомендации по согласованию с Минюстом России. Концерт Дианы Арбениной и группы "Ночные снайперы" проводятся в соответствии с действующим законодательством, отмены не планируется", - говорится в сообщении.

Ранее мэрия Владивостока рекомендовала организаторам концерта отменить его. Певица официально не является иноагентом или релокантом. Деятельность группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре.

Отменить концерт в социальных сетях главы региона попросил один из подписчиков. В МЦУ гражданскую позицию назвали оправданной. Однако отмена концерта не находится в компетенции органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Ранее концерты рок-исполнительницы отменили в Йошкар-Оле (был запланирован на 18 октября) и Саратове (26 октября). До этого депутат Саратовской областной думы Роман Грибов во "ВКонтакте" дважды призывал отменить предстоящий концерт Арбениной в ЛДС "Кристалл". По его мнению, недопустимо, что на государственных объектах проводятся концерты артистов, которые "придерживаются антироссийских взглядов".