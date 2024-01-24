Собянин: количество посетителей московских ярмарок превысило 6 млн в 2023 году

По словам мэра, в столице проходит 69 всесезонных ярмарок, 6 из которых открылись в 2023 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Более 6 млн человек в 2023 году посетили московские ярмарки, на которых реализовано свыше 11 тыс. тонны продукции. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в личном блоге.

"Только в прошлом году количество посетителей ярмарок превысило 6 млн <...>. Реализовано 11 642 тонны продукции. Это стало неплохим вкладом Москвы в реализацию нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", - говорится в сообщении.

Мэр рассказал, что в Москве проходит 69 всесезонных ярмарок, 6 из которых открылись в 2023 году. Вместе с ярмарками выходного дня их количество достигло 130. "В общей сложности это 2,7 тыс. торговых точек и более 6 тыс. рабочих мест" - подчеркнул он.

Собянин также отметил, что сезонная и региональная продукция является главной особенностью московских ярмарок. "Свежую сельхозпродукцию для московских ярмарок привозят фермеры из 47 регионов России и трех стран СНГ. При этом география поставщиков постоянно расширяется, чтобы совершить гастрономическое путешествие по России, необязательно покидать Москву" - написал он.

Фермеры Рязанской, Орловской и Ростовской областей и Алтайского края реализуют продукцию пчеловодства. Также есть возможность купить сыровяленую продукцию из мяса диких животных из Ленинградской области и крафтовые копченые мясные деликатесы, говорится в сообщении.