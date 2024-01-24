В Волгоград в 2023 году на лечение приехали иностранцы из 117 государств

В 2024 году будет продолжена проводимая работа по созданию имиджа региональной медицины, отметили в комитете здравоохранения области

ВОЛГОГРАД, 24 января. /ТАСС/. Иностранные пациенты из 117 стран посетили волгоградские лечебные учреждения в 2023 году. Об этом ТАСС сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области.

"За 2023 год свое здоровье медикам Волгограда доверили более 33 тыс. иностранных пациентов из 117 стран мира, в топ-10 которых входят Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Казахстан, Туркмения, Египет, Грузия, Киргизия, Беларусь. <…> В 2024 году будет продолжена проводимая работа по созданию имиджа региональной медицины и повышению ее конкурентоспособности на международном уровне", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что с 2019 года в Волгоградской области по нацпроекту "Здравоохранение" реализуется региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг". За это время в государственные медицинские организации области обратились более 161 тыс. иностранных граждан из 149 стран. Под брендом "Лечение в Волгограде" объединились 20 ведущих государственных клиник Волгограда, в которых высококвалифицированные специалисты оказывают медицинскую помощь на современном оборудовании. В 2023 году бренд "Лечение в Волгограде" был зарегистрирован как товарный знак в государственном реестре. Основными востребованными услугами за весь период реализации проекта стали комплексное экспресс-обследование, терапия, стоматологические услуги, акушерство и гинекология, многопрофильная хирургия, детское здоровье, травматология и ортопедия, офтальмология, оториноларингология, онкология и реабилитация.

В региональном комитете здравоохранения пояснили, что привлекательной для медицинского туриста Волгоградскую область делает приграничное расположение с Республикой Казахстан, наличие международного аэропорта Волгоград, на который с 24 февраля 2022 года не распространяется режим ограничения полетов, а также прямого транспортного сообщения с Азербайджаном, Арменией, Таджикистаном, Узбекистаном. Средства, вырученные благодаря привлечению иностранных пациентов, идут на развитие системы регионального здравоохранения, позволяя повышать уровень оказываемой медицинской помощи жителям области.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что поток желающих приехать на лечение в Россию большой, в стране развивается инфраструктура здравоохранения. Он добавил, что Россия обладает колоссальными компетенциями по изготовлению изотопов, используемых в радионуклидной терапии.