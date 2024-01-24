В округе Курганской области, где волк напал на людей, школы ушли на дистант

С 25 января и до конца недели в населенных пунктах округа начало первой смены перенесено на 07:00 мск

ТАСС, 24 января. Школы Петуховского муниципального округа Курганской области, где волк напал на людей, ушли на дистанционное обучение. В дальнейшем в селах округа начало первой смены будет сдвинуто на более позднее время. Об этом сообщил в Telegram-канале глава округа Антон Волков.

"Образовательный процесс во всех школах округа на 24.01.2024 года организован в дистанционном формате. С 25 января и до конца недели в сельских населенных пунктах округа начало первой смены перенесено на 9:00 утра (07:00 мск) ", - написал он.

Волков уточнил, что за прошедшую ночь следов присутствия хищников на территории округа не обнаружено. Патрулирование местности специалистами управления охотничьего хозяйства региона, охотниками и правоохранителями продолжается.

Волк напал на людей в поселке Курорт "Озеро Медвежье", один человек погиб, еще трое пострадали. Волк был ликвидирован. Власти отмечают, что хищников в регион могла привлечь большая миграция косуль из Свердловской и Челябинской областей, а также с территории Казахстана, произошедшая из-за перепада температур.