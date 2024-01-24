В Севастополе восстановили движение на месте обвала подпорной стены

Работа троллейбусов осуществляется в штатном режиме

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Движение транспорта на участке улицы Героев Севастополя, где обрушилась подпорная стена, полностью восстановлено. Об этом сообщил исполняющий обязанности замгубернатора Севастополя Павел Иено в Telegram-канале.

"Работы по устранению последствий обвала грунта завершены. Контактная сеть на ул. Героев Севастополя включена. Работа троллейбусов осуществляется в штатном режиме", - написал он.

Ранее и.о. замгубернатора сообщал, что движение транспорта будет остановлено на месте обвала подпорной стены до устранения последствий, позже было решено ввести реверсивный режим. Также сообщалось о приостановке троллейбусного сообщения между центром города и корабельной стороной.