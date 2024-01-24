На Запорожье создадут госпредприятие для решения проблем с автобусными перевозками

По словам губернатора региона Евгения Балицкого, поступают частые обращения граждан по поводу неудовлетворительной работы общественного транспорта

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Проблему предоставления услуг перевозки пассажиров общественным транспортом решат в Запорожской области, создав государственное предприятие. Поручение ускорить процесс дал губернатор региона Евгений Балицкий, сообщается в его Telegram-канале.

"Перевозчики нарушают график движения, самовольно завышают цены на проезд. Техническое состояние машин оставляет желать лучшего", - говорится в сообщении. Кроме того, "транспорт не отвечает всем требованиям и зачастую не подходит для перевозки пассажиров".

По его словам, поступают частые обращения граждан по поводу неудовлетворительной работы общественного транспорта в регионе.

"Дал поручение профильным замам усилить контроль за работой перевозчиков, проработать вопрос скорейшего создания государственного предприятия "Автотранспорт Запорожской области", которое примет на баланс автобусы, подготовленные для маршрутов. Это позволит приступить к решению многолетней проблемы - качества предоставления услуг перевозки пассажиров", - отметил Балицкий.