В Германии тысячи людей вышли на демонстрации против правого экстремизма

По данным издания Zeit Online, в акции в Дармштадте приняли участие около 17 тыс. человек

БЕРЛИН, 24 января. /ТАСС/. Десятки тысяч жителей Германии вышли на демонстрации против правого экстремизма в некоторых городах страны. Об этом сообщило издание Zeit Online со ссылкой на данные полиции.

Как пишет издание, около 17 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Дармштадте (федеральная земля Гессен), в ходе которой звучали два призыва: "За верховенство закона и демократию" и "Демонстрация против фашизма". Многочисленные знаки и транспаранты на демонстрации в городе гласили: "За демократию - против правого экстремизма" и "Ненависть - это не мнение".

В Хайльбронне и Роттенбурге (земля Баден-Вюртемберг) на акцию собрались порядка 5 тыс. и 4 тыс. демонстрантов соответственно. Около 2,5 тыс. жителей вышли на улицы Шверина (земля Мекленбург - Передняя Померания) в знак протеста против правого экстремизма в республике.

20-21 января около 1 млн человек присоединились к десяткам акций против правого экстремизма по всей ФРГ.

Демонстрации прошли после недавней утечки в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием примерно 20 человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов правой партии "Альтернатива для Германии", в частности Роланд Хартвиг - уже бывший референт сопредседателя партии Алис Вайдель. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.