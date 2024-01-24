Абрамченко примет участие в Дне экологии на выставке "Россия"

В павильонах пройдут деловые, образовательные и развлекательные мероприятия

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко примет участие в мероприятиях Дня экологии на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве в пятницу. В павильонах пройдут деловые, образовательные и развлекательные мероприятия, сообщает пресс-служба вице-премьера.

"Открывающим мероприятием с участием представителей бизнеса и руководителей регионов станет пленарная сессия "Инвестиции в экологию - инвестиции в будущее". Предстоит обсудить экологические достижения бизнеса и внедрение новых технологических решений, которые позволяют существенно снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Уже сейчас благодаря национальному проекту "Экология" миллионы граждан почувствовали результаты ликвидации несанкционированных городских свалок, расчистки водоемов от мусора и модернизации промышленных предприятий в городах", - заявила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Деловая программа состоит из нескольких экспертных панелей и сессий, которые пройдут в павильоне № 75. Представители компаний и регионов обсудят переход на экономику замкнутого цикла, снижение выбросов, проекты по недропользованию и ликвидацию объектов накопленного вреда. В обсуждениях примут участие представители Российского экологического оператора, Росатома, "Сибура", Новолипецкого металлургического комбината, "Северстали", "Сургутнефтегаза", "Норильского никеля", "Евраза".

Посетители выставки смогут принять участие в экологических викторинах, посетить показы документальных фильмов, прослушать лекции об осознанном потреблении, а также выиграть путешествие на озеро Байкал, сертификаты на посещение экотроп и курорта "Красная Поляна", а также другие ценные призы. В День экологии можно будет опробовать экологический транспорт. Около павильона "Природоград" завод Evolute представит четыре экоавтомобиля, которые произведены в Липецкой области.

Также в "Природограде" в течение всего дня будет работать лаборатория переработки пластика. Кроме того, детей и взрослых будут ждать на многочисленных мастер-классах и лекциях, посвященных осознанному потреблению. Образовательная программа пройдет в павильонах "Дом полимеров", "Роснефть", Сбер, "Атом". Гости выставки смогут принять участие и в культурных и спортивных мероприятиях. В павильонах "Дом полимеров" и "Спорт для каждого" пройдут турниры баскетбольным мячом, произведенным из переработанного пластика.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.