Вылет четырех самолетов из Хабаровска на Сахалин перенесли на 25 января

В южных и центральных районах Сахалинской области ранее объявили экстренное предупреждение

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Рейсы из Хабаровска на Сахалин перенесли на 25 января из-за циклона. Об этом сообщили в аэропорту столицы Хабаровского края.

"Рейсы из Хабаровска в Южно-Сахалинск перенесены на завтра. Действие циклона в аэропорту назначения сохраняется", - говорится в сообщении. Они должны были вылететь 24 января.

Речь идет о четырех самолетах рейсов HZ5626, HZ5624, HZ5620 и HZ5628.

Циклон со снегом, порывистым ветром и метелью пришел на Сахалин 23 января. Спасатели объявили экстренное предупреждение на 23-25 января в южных и центральных районах острова. Из-за непогоды с 23 января на Сахалине частично нарушилась работа всех видов транспорта, местами нарушено энергоснабжение, часть школьников переведена на дистанционный режим обучения. В Южно-Сахалинске объявлен режим ЧС.