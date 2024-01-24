Погранслужба Литвы провела проверку моста на границе с РФ после сообщения о минировании

Служба охраны госграницы при МВД страны сообщила, что ничего подозрительного не обнаружили

ВИЛЬНЮС, 24 января. /ТАСС/. Литовские пограничники после получения уведомления от российской стороны об анонимном звонке о минировании осмотрели мост королевы Луизы, который через Неман связывает Литву с Калининградской областью. Как сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы, ничего подозрительного обнаружено не было.

"Около полуночи российские пограничники уведомили литовских коллег о том, что поступил анонимный звонок о минировании пограничного моста королевы Луизы. На литовской стороне были приняты срочные меры, предусмотренные процедурой при таких инцидентах", - приводятся в сообщении слова представителя погранведомства Гедрюса Мишутиса.

Как он отметил, был введен план антитеррористических мероприятий "Арас" с экстренным прибытием на место происшествия саперов, полиции и аварийно-спасательных служб. "После тщательного осмотра периметра ничего подозрительного обнаружено не было", - сказал Мишутис.

Мост королевы Луизы несколько лет служит исключительно для пешеходного перехода литовско-российской границы. Ежедневно им пользуются 100-150 человек.