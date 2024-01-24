В Северодонецке московские строители восстановили спортшколу

Вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что там смогут обучаться 1 тыс. детей

ТАСС, 24 января. Компания "Единый заказчик в сфере строительства" завершила восстановление детско-юношеской спортивной школы Северодонецка в ЛНР, учиться там сможет 1 тыс. юных спортсменов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Северодонецкая детско-юношеская спортивная школа №1 не видела капитального ремонта с момента постройки в 1972 году. В двух трехэтажных корпусах общей площадью более 6 тыс. кв. м провели масштабные работы: полностью обновили теннисные корты и тренажерный зал, а также залы для игры в волейбол, настольный теннис и мини-футбол, помещения для занятий боксом, дзюдо и самбо. Кроме того, строители капитально отремонтировали скалодром. Теперь здесь смогут развивать свои навыки во многих видах спорта около 1 тыс. детей и подростков", - приводятся слова Хуснуллина на портале правительства РФ.

Как сообщил руководитель ППК "Единый заказчик в сфере строительства" Карен Оганесян, специалисты компании устранили повреждения зданий, усилили несущие конструкции, заменили окна и кровлю, обновили инженерные коммуникации и отремонтированы все внутренние помещения. В помещениях школы установили новую пожарную и охранную сигнализации, систему видеонаблюдения.

Публично-правовая компания "Единый заказчик" осуществляет функции государственного заказчика в рамках обеспечения строительства объектов гражданского направления. Компания создана 1 февраля 2021 года на основании федерального закона от 22.12.2020 №435-ФЗ и постановления правительства РФ от 31.12.2020 №2395 в целях эффективной реализации федеральных целевых программ и национальных проектов.

Населенные пункты Северодонецкой агломерации были освобождены от ВСУ летом 2022 года в ходе СВО, они значительно пострадали в результате боев. В восстановительных работах в ЛНР также задействованы строители Алтая, Астрахани, Брянска, Вологды, Иркутска, Калуги, Красноярска, Оренбурга, Омска, Перми, Башкирии, Коми, Ставрополья, Тамбова. Восстановительные работы ведутся в 13 населенных пунктах Луганской Народной Республики. Как сообщало ранее республиканское министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, работы идут на 150 подшефных объектах.