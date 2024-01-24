В Петербурге 23 января стал третьим из самых теплых дней

Температура останется положительной и 24 января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Санкт-Петербурге 23 января достигла плюс 3,4 градуса, что стало третьим максимумом для этого дня за всю историю наблюдений. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов в Telegram-канале.

"Вчера в Санкт-Петербурге температура воздуха в середине дня достигла плюс 3,4 градуса и остановилась. <…> Такой максимум температуры стал третьим в общем ряду наблюдений для 23 января. Напомню, самое теплое было 23 января в 2002 году - плюс 3,9 градуса, а второе - в 1959 году - плюс 3,4 градуса. Выше плюс 3,0 градуса температура в Санкт-Петербурге больше ни разу не поднималась", - отметил Колесов.

24 января температура в городе также останется положительной и будет держаться между отметками плюс 2 и плюс 3 градуса, 25 января станет прохладнее - около плюс 1 - плюс 2 градусов. "Подморозит только в ночь на 26 января", - добавил синоптик.