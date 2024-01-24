Скидки и подарки приготовили на Московской канатной дороге в Татьянин день

По студенческому билету скидка на проезд составит 50%

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Бесплатные поездки и скидки на проезд приготовили для студентов и Татьян 25 января на Московской канатной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе спорткомплекса "Воробьевы горы".

"25 января Московская канатная дорога подарит всем Татьянам возможность бесплатной поездки и ски-пасс для катания на горных лыжах. В Татьянин день всех Татьян ждет возможность бесплатной воздушной прогулки через Москву-реку. Но на этом подарки не заканчиваются: являясь важной частью горнолыжного комплекса "Воробьевы горы", Московская канатная дорога не обошла стороной и любителей зимних видов спорта, и дарит Татьянам возможность бесплатного катания на горнолыжных склонах Воробьевых гор в этот день, предоставив бесплатный ски-пасс на 1 час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в ставший традиционным праздничный день для студентов канатная дорога дает скидку 50% на проезд по студенческому билету. "Прогулку можно совершить в часы работы канатной дороги со станции Лужники или Воробьевы горы, оформив на кассе проезд в одну сторону или туда и обратно на выбор, а воспользоваться таким подарком можно один раз в течение дня", - уточнили в пресс-службе.