"Новые люди" предложили ввести уголовное наказание за незаконную вырубку лесов на ООПТ

По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, преступления на особо охраняемых природных территориях не бывают случайными

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме подготовили и направили на отзыв в правительство законопроект, которым предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ ответственностью за незаконную рубку лесных насаждений на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Документ есть в распоряжении ТАСС.

Его авторами стали вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, замруководителя фракции Сардана Авксентьева и зампредседателя думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Георгий Арапов.

Новым положением предлагается дополнить часть 2 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Сейчас в этой части предусмотрено наказание за преступление, совершенное группой лиц, лицом с использованием своего служебного положения или совершенное в крупном размере. Парламентарии предлагают добавить в этот перечень случаи, когда такое преступление было совершено на особо охраняемых природных территориях. При этом само наказание менять в указанной части статьи не предлагается. В настоящее время максимальное наказание по ней - лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Кроме того, упоминание особо охраняемых природных территорий предлагается включить в часть 2 статьи 254 УК РФ (порча земли) и часть 3 статьи 261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений). Предусмотренное этими статьями наказание законопроектом также не предлагается менять. В первом случае действующим УК предусмотрено наказание до двух лет лишения свободы, а во втором - до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Мнение авторов законопроекта

Даванков, комментируя законопроект, отметил, что преступления на особо охраняемых природных территориях не бывают случайными. "Совершение экологических преступлений на таких территориях должно наказываться более сурово, это разумно", - сказал он ТАСС.

Арапов отметил, что, например, загрязнение вод на ООПТ уже сейчас считается отягощающим обстоятельством. "Вместе с тем в Уголовном кодексе сохраняются пробелы. Мы хотим их устранить. Это поможет предотвращать нарушения на особо охраняемых природных территориях", - уверен он.

Авксентьева пояснила, что незаконная вырубка лесов и повреждение лесных насаждений, порча земли - "это шаг к опустыниванию территорий, создание пожароопасных условий, изменение состава воздуха - то есть вред здоровью людей, а еще это истребление редких видов животных и растений". "Такие поступки в перспективе отразятся на качестве жизни наших детей и внуков. Создание особо охраняемых природных территорий - один из немногих действенных способов сберечь природное богатство нашей страны для будущих поколений", - считает парламентарий.