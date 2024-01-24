Совфед продолжит работу по инициативам о правовой защите бойцов СВО и их близких

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что сенаторам нужно быть в постоянном контакте с членами семей военнослужащих и бойцами, вернувшимися с фронта

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сенаторы продолжат в весеннюю сессию работу над донастройкой законодательства в целях правовой защиты военнослужащих специальной военной операции и членов их семей, это остается важнейшей задачей для палаты. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на первом пленарном заседании в весенней сессии.

"Важнейшей задачей для нас остается оказание помощи участникам спецоперации и их близким. <...> Мы обязательно продолжим делать все возможное для донастройки социальной и правовой защиты наших героев. Однако это только половина дела. Обязанность сенаторов - тщательно следить, чтобы каждый закон, каждая мера поддержки эффективно реализовывалась на земле", - отметила политик.

Она добавила, что для этого сенаторам нужно быть в постоянном контакте с членами семей военнослужащих и бойцами, вернувшимися с фронта. "[Сенаторам необходимо] брать на личный контроль каждую проблемную ситуацию. Это та обратная связь, которая очень нужна законодателям, чтобы оперативно реагировать на все возникающие вопросы", - сказала спикер.

Матвиенко отметила, что в настоящее время благодаря участию сенаторов разработаны и приняты многие законодательные и нормативные решения, а несколько законопроектов находятся на рассмотрении в Государственной думе.