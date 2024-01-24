В Казахстане планируют запретить ввоз и продажу вейпов

Поправки в законодательство предлагают ввести уголовную ответственность за оборот вейпов

АСТАНА, 24 января. /ТАСС/. Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана принял поправки в законодательство по вопросам здравоохранения, которыми предлагается ввести запрет на ввоз, производство и продажу вейпов (электронных сигарет). Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

"Предусмотрены нормы по установлению полного запрета ввоза, производства, продажи и распространения электронных систем потребления (вейпов)", - говорится в заключении комитета по социально-культурному развитию Мажилиса.

Поправки в законодательство предлагают ввести уголовную ответственность за оборот вейпов. За продажу вейпов гражданам грозит арест до 50 суток, за ввоз и распространение - лишение свободы до двух лет. За те же деяния, совершенные преступной группой или в особо крупном размере, - до пяти лет лишения свободы.

Изменения в сфере здравоохранения

Кроме того, нововведениями исключается обязательное применение клинических протоколов при оказании медпомощи в целях предоставления медработникам возможности выбирать наилучшие способы лечения в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Поправки также предусматривают обязательное страхование профессиональной ответственности медицинских работников. Для этого каждая медорганизация будет заключать договор со страховой компанией. Вводится механизм досудебного урегулирования споров. При обращении пациента в случае нанесения вреда его жизни и здоровью в результате врачебной ошибки жалобы предлагается рассматривать независимой экспертной комиссией. Ее заключение станет исключительным основанием для осуществления страховой выплаты пациенту.

После принятия Мажилисом поправки в законодательство по вопросам здравоохранения поступят на рассмотрение в Сенат (верхнюю палату) парламента.