Заходившего в поселения в Хабаровском крае тигра могут вернуть в дикую природу

Губернатор региона Михаил Дегтярев ранее сообщал, что хищник унес более 10 собак

ХАБАРОВСК, 24 января. /ТАСС/. Краснокнижного амурского тигра, который заходил в поселения и таскал собак, могут вернуть в дикую природу, сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Если он нападал, потому что болеет и не может охотиться, его вылечат и восстановят нормальное поведение. Если тигр здоров, то будем решать, куда его определить, скорее всего, выпустим в дикую природу, где он сможет охотиться далеко от людей", - написала Радионова.

Как сообщал ранее глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, тигра отловили на выходных в поселке Среднехорский района имени Лазо. В этом населенном пункте и в селе Гвасюги хищник унес более 10 собак.

Радионова уточнила, что отловленный тигр - взрослый, ему три-четыре года, визуально он здоров. Ветеринары выясняют причины агрессии животного. Хищника направили к специалистам центра "Тигр".

В конце декабря в районе имени Лазо отловили тигра в поселке Мухен. Хищник нападал на местных собак и создавал угрозу для людей. А в начале декабря в этом в районе после встречи с тигром погиб человек. Зверь задавил собаку жителя поселения Обор, владелец пошел по следам и в лесу наткнулся на хищника у добычи. Предположительно, тигр расценил это как угрозу и напал на человека.

В крае получены разрешения на отлов тигров, которые заходили в поселения, в Бикинском, Вяземском, имени Лазо, Нанайском, Хабаровском, Комсомольском районах.