Мелитопольская областная больница получила эндовидеохирургические стойки для операций

По словам губернатора Евгения Балицкого, у медицинских работников появилась возможность освоить новые виды оперативных вмешательств

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Пять высокотехнологичных медицинских систем визуализации при оперативных вмешательствах привезли в Мелитопольскую областную больницу. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"В Мелитопольскую областную больницу поступило пять эндовидеохирургических стоек для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в хирургии, урологии, травматологии, ортопедии и оториноларингологии. Медицинская техника позволит расширить спектр выполняемых оперативных вмешательств, выполнять их современными, малоинвазивными способами", - сообщил Балицкий в Telegram-канале.

По словам губернатора, теперь у медицинских работников есть возможность освоить новые виды оперативных вмешательств и "сделать доступными для жителей области те технологии оказания медпомощи, которые раньше на территории Запорожской области не использовались".

Ранее Балицкий сообщал, что Минздрав Запорожской области продолжает работу по обновлению материально-технической базы учреждений здравоохранения. Он сообщал, что закупка новейшего оборудования остается приоритетной задачей для региона, все учреждения здравоохранения области должны быть доведены до стандартов оказания медицинской помощи РФ.