Национальный музей Грузии выразил готовность помочь пострадавшей от пожара галерее Абхазии

В результате пожара в Сухуми был полностью уничтожен фонд Национальной галереи

ТБИЛИСИ, 24 января. /ТАСС/. Национальный музей Грузии выразил готовность помочь галерее Абхазии, пострадавшей от пожара, в восстановительных работах.

"Национальный музей выражает готовность оказать помощь специалистам художественной галереи в процессе реставрации поврежденных экспонатов и для этой цели создать из реставраторов Государственного музея искусств имени Шалвы Амиранашвили группу специалистов", - говорится в сообщении музея в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). При этом в музее подчеркнули, что галерея находится на территории Абхазии, которую грузинская сторона считает оккупированной.

В результате пожара 21 января в Сухуми полностью уничтожен фонд Национальной галереи, в который входило более 4 тыс. картин абхазских и зарубежных художников. В их числе были картины первого профессионального абхазского художника Александра Чачбы-Шервашидзе, Варвары Бубновой и многих известных художников Абхазии и России XIX и XX веков.