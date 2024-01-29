Старейший минский пивзавод: 160 лет работы на фоне смен эпох

Расположенный практически в историческом центре белорусской столицы завод в январе отмечает круглую дату. Он считается одним из старейших ныне действующих в стране и неоднократно менял владельцев, название и ассортимент. Тем не менее работу предприятие, которое сейчас называется "Аливария", не прекращало, пережив революцию, войны и оккупацию

Экскурсовод одноименного музея при заводе Анастасия Савельева провела корреспондента ТАСС по так называемому историческому маршруту, рассказав о становлении предприятия, роли женщин в его судьбе, жизни его владельцев, работе во время войны и происхождении его названия.

Предприимчивая мещанка

"Датой основания завода принято считать 29 января 1864 года, когда минская мещанка Рохля Фрумкинова получила разрешение на строительство на доставшемся ей в наследство от отца участке земли деревянного здания пивоварни", — начинает свой рассказ экскурсовод.

Фрумкиновой тогда было 48 лет. Она в течение 12 лет успешно руководила предприятием — хотя у нее было четыре дочери и десять сыновей, и к тому же умер муж, а конкуренция была жесткой.

Правда, в некоторой степени ее бизнесу способствовало достаточно лояльное в отношении женщин коммерческое законодательство царской России, которое с 1863 года позволяло приобретать разрешение на предпринимательство вне зависимости от пола и сословного происхождения. Например, в Западной Европе в те времена законодательство не позволяло женщинам заниматься таким видом деятельности.

После смерти Фрумкиновой в феврале 1876 года все имущество перешло ее сыновьям, братьям Арону и Неваху. Они активно продолжили дело матери и к концу 1870-х годов вывели предприятие на второе место по объему производства среди 15 пивоваренных заводов Минской губернии.

Жены и кредиты

Для расширения производства братья взяли у городской управы в аренду на 30 лет земельные наделы общей площадью более 9 тыс. квадратных метров. Там были построены солодовня и ледник, лед для которого вырубался на реке Свислочь.

В 1890 году завод уже лидировал по объему продукции среди предприятий Минской губернии и находился на четвертом месте среди 113 белорусских пивоварен. Рост благосостояния позволил Фрумкиновым подняться и по социальной лестнице: они стали купцами второй гильдии.

© Павел Стаханов/ ТАСС

Чтобы иметь возможность ездить в командировки для изучения новых рынков сбыта и сырья, Арон и Невах оформили на своих жен доверенности на право распоряжаться всем имуществом предприятия.

Дела некоторое время шли хорошо, однако позже Фрумкиновы погрязли в долгах и разорились: все имущество Арона и Неваха было выставлено на публичные торги. Что стало причиной их банкротства, доподлинно неизвестно.

Прогрессивный граф

В июле 1893 года бывшие участки Фрумкиновых и сам пивзавод купил предприниматель, филантроп, тогдашний минский городской голова граф Кароль Ян Александр Гуттен-Чапский. Он вошел в историю Минска как мэр-новатор, при участии которого в городе появилась электростанция, электрическое освещение и телефонная сеть, были основаны учреждения для представителей социально незащищенных слоев населения, построены первый городской театр, велотрек и стадион, пущена конка.

Новый владелец активно взялся за модернизацию и расширение производства. По его инициативе был подготовлен план строительства каменного корпуса завода и других производственных помещений. В 1896 году на заводе установили паровой двигатель. Тогда же предприятие получило название "Паровой пивоваренный завод "Богемия" гр. К.Э. Чапского в Минске".

"Граф владел и управлял заводом на протяжении всего пяти лет, но сделал очень много для предприятия, — отмечает экскурсовод Анастасия Савельева. — Заболев туберкулезом, он уехал на лечение в Германию, где и умер в 1904 году в возрасте 44 лет. Перед отъездом он продал пивоварню, как и все другое имущество в Беларуси".

Баварский порядок

У графа Чапского завод в 1898 году приобрели братья Николай, Адам и Франц Лекерты родом из Баварии, которые уже владели двумя пивзаводами в Могилеве и Гомеле. Руководить "Богемией" стал Николай.

В управлении заводом ему помогала супруга Паула. При этом она занималась делами непосредственно на предприятии, а муж часто бывал в разъездах, договариваясь о поставках сырья, оборудования, сбыте продукции. Уже с 1909 года имя супруги Лекерта появилось на эмблемах с официальным названием завода, а годом позже Паула стала фигурировать в качестве его владелицы.

Накануне Первой мировой войны минская "Богемия" была крупным предприятием с современным оборудованием и хорошими условиями для сотрудников. К примеру, работники в случае необходимости могли получить медпомощь, причем и на самом предприятии, и на дому. Больничный им оплачивали в объеме 50% от зарплаты.

Сотрудникам предприятия даже полагался бокал пива в день за счет предприятия, но употребить его можно было только на территории завода. При этом работать им приходилось 11 с половиной часов днем и 10 часов ночью, но тогда это было в порядке вещей.

© Павел Стаханов/ ТАСС

В 1914 году началась Первая мировая война. Рынки сбыта сократились, сырья не хватало. Кроме того, власти хотели каким-то образом сократить потребление пива, и в ноябре 1914 года вышло распоряжение правительства "О повышении акциза с пивоварения". Оно спровоцировало значительное повышение цен на пиво, что сделало его менее доступным. Лекертам пришлось отказаться от производства пива и открыть цеха по розливу лимонада и фруктовых вод. Также на заводе в то время сушили сухари для нужд армии.

Несмотря на помощь фронту, Николая Лекерта заподозрили в связях с германской разведкой, и он был сослан в Иркутскую губернию. Паула с детьми смогла уехать в Германию.

Советская "Беларусь"

После установления советской власти пивной завод был национализирован.

Сначала в его названии еще упоминалась фамилия Лекерт, но с 1924 года предприятие стало называться "Пивоваренный завод "Беларусь". "Весь советский период в немного разных формулировках он так назывался. Входил в различные тресты, которые в свою очередь входили в различные комиссариаты — пищевой промышленности, местной промышленности, даже легкой промышленности", — рассказывает экскурсовод Анастасия Савельева.

О деятельности предприятия в начальном советском периоде информации мало, так как сохранилось совсем немного документов. "После национализации продолжали выпускать и безалкогольную продукцию: квасы, ситро, крюшон. Пиво также производилось разных сортов, популярных по всему Советскому Союзу", — продолжает экскурсовод.

В некоторых источниках есть информация, что якобы в первые годы советской власти завод носил имя революционера, участника еврейского рабочего движения Гирша Леккерта, которого казнили в 1902 году за участие в покушении на виленского губернатора. Савельева говорит, что это не более чем легенда. Путаница в названиях возникла исключительно из-за схожести написания фамилий революционера и бывшего владельца завода. "В честь Леккерта, который к нашему заводу не имеет никакого отношения, он никогда не назывался", — подчеркивает она.

Летом 1941 года Минск был захвачен нацистами. Предприятие не пострадало от бомбежек, было переименовано в Brauerei Minsk и работало все три года оккупации. Тару для розлива продукции привозили поездами из Германии. "Немецкие бутылки до сих пор находят у нас на предприятии во время строительных работ", — обращает внимание Савельева.

© Павел Стаханов/ ТАСС

Продукция завода в годы войны использовалась на нужды оккупантов — поступала в армию, немецкие госпиталя, поставлялась в Германию. "Местные жители ее не получали", — добавляет она.

"На предприятии с сентября 1941 года действовала подпольная группа из 16 человек, в состав которой входили 14 сотрудников завода и жены двух из них. Они были хозяйками конспиративных квартир, где собирались подпольщики. В основном занимались агитационной деятельностью, собирали оружие, медикаменты и продовольствие для партизан", — рассказывает Савельева.

Нацисты раскрыли группу в октябре 1942 года, большинство подпольщиков погибли в застенках или были казнены. В память о героических патриотах в 1981 году на стене производственного корпуса завода была установлена мемориальная доска.

Оливковая ветвь надежды

После войны завод был модернизирован, а в 1970-х годах предприятие вошло в состав объединения "Минскпивпром".

После распада СССР завод перешел в частные руки. Перед новыми владельцами встал вопрос, как называть предприятие. Среди сотрудников объявили конкурс, победителем которого стала начальник варочного участка Наталья Герина, которая соединила слова "олива" и "варить". Так, по словам Савельевой, появилось название "Оливария".

© Павел Стаханов/ ТАСС

Герина говорила, что вдохновилась ветхозаветной историей о голубе, которого во время Всемирного потопа Ной отправлял на поиски суши. "Два раза возвращавшийся ни с чем голубь на третий принес в клюве веточку оливы, что говорило о том, что земля, а значит, и спасение уже близко. Ветвь оливы во многих культурах стала символом надежды на светлое будущее, возрождение", — рассказывает экскурсовод. По ее словам, на нынешний вариант названия — "Аливария" — перешли с 2018 года, причем через "а" его стали писать и на белорусском, и на русском языке.

В новом веке было решено вернуть логотип предприятия в виде орла, сжимающего в когтях пивную бочку, — он использовался в начале XX века. "Мы сегодня на логотипе используем изображение орла, как делали при Лекертах. Оно появилось благодаря найденным на территории завода дореволюционным бутылкам, первая из которых была обнаружена в 1998 году", — подытоживает свой рассказ Анастасия Савельева.

Музей

В наши дни многочисленных туристов, в том числе из России, привлекает музей при заводе, который был открыт в 2012 году. Там можно и сходить на экскурсию, и поучаствовать в дегустации или каких-то тематических мероприятиях. "Экскурсантов мы проводим по заводу по так называемому историческому маршруту, где рассказываем об основных этапах становления пивоварения в Беларуси, рассказываем о нашем предприятии, демонстрируем действующее производство", — объясняет Савельева.

© Павел Стаханов/ ТАСС

При этом, по ее словам, в музее не только занимаются сохранением истории, но и стараются популяризировать правильную культуру питья. "Мы здесь учим правильно дегустировать пиво, сочетать с правильными закусками, обязательно рассказываем про нормы потребления", — говорит экскурсовод.

Павел Стаханов

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