Городские службы ликвидируют последствия снегопада в Москве

Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий снегопада проводятся в Москве повсеместно, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ).

"Повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега с зачисткой лотковых зон, парковочных пространств. В течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков", - говорится в публикации.

Отмечается, что места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.

"Сегодня температура воздуха составит от минус 1 градуса до плюс 1 градуса. Колебания между положительными и отрицательными значениями могут способствовать образованию гололедицы. Возможны незначительные осадки. Просим автомобилистов быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - заключили в КГХ.

В ночь на среду в столице прошел снег, местами метель. Желтый уровень погодной опасности действовал в Москве и области до 21:00 вторника из-за гололедицы.