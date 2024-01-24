В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за сильного дождя и снега

Оно будет действовать 25-27 января

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение из-за сильного дождя и снега объявили в Крыму на 25-27 января. Об этом сообщили в республиканском ГУ МЧС.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым на 25-27 января 2024 года. В связи с прохождением фронтальных разделов днем 25 января, в течение суток 26 и 27 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах - очень сильные осадки. Отложение мокрого снега, гололед, гололедица", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что синоптики также прогнозируют усиление ветра до 20 м/с.